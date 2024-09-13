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15:36, 13 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о невозможности решения конфликта без участия США

Экс-замглавы МИД Украины: невозможно решить конфликт без США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Без участия США невозможно найти политическое решение конфликта на Украине. Об этом заявил экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый, передает РИА Новости.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются игроком в «доме безопасности» Европы и без их участия невозможно даже временное разрешение конфликта.

Ранее стало известно, что если новый проект бюджета США на 2025 год не будет согласован демократами и республиканцами до начала октября, федеральное правительство приостановит работу в рамках шатдауна, и срочная военная помощь Украине станет для Вашингтона невозможной.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о важности присутствия представителей России на втором «саммите мира». Он заявил, что участие России при условии привлечения представителей других стран позволит «избежать лжи и манипуляций».

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      Илья Таксюр
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