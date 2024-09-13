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14:46, 13 сентября 2024Силовые структуры

Суд подтвердил арест главы мемориала Минобороны по делу о крупной взятке

В Москве суд арестовал главу мемориала Минобороны Филиппова по делу о взятке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Информацию подтвердили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Ранее об аресте Филиппова сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы. По их данным, глава мемориала Минобороны пробудет под стражей до 10 ноября. Ему грозит срок от 8 до 15 лет.

В материалах дела сказано, что его фигуранты могли уничтожить доказательства, если бы их не отправили в СИЗО, а до ареста Филиппов мог скрыться за границей.

Ранее сообщалось, что Филиппов не признал вину в инкриминируемом преступлении.

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      Илона Палей
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