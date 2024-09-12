Стало известно о возможном уничтожении улик по делу о взятке главе кладбища Минобороны

Фигуранты дела о взятке главе кладбища Минобороны могли уничтожить улики

Фигуранты дела о взятке главе военного кладбища Минобороны в Мытищах, обвиненные в коррупции, могли уничтожить доказательства, если бы их не отправили в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В одном из документов дела говорится, что Суворов Олег Владимирович мог «уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

«Вероятность наступления этих обстоятельств не может быть предупреждена применением в отношении Суворова иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы», — цитирует агентство материалы дела.

При этом в другом документе сказано, что уничтожить доказательства мог и сам глава «Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества"» Вячеслав Филиппов.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Филиппова по статье о получении взятки. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». По статье ему грозит срок от 8 до 15 лет. В материалах дела также говорится, что до ареста Филиппов мог скрыться за границей.

