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17:14, 13 сентября 2024Культура

The Cure анонсировала первый за 16 лет альбом

Группа The Cure выпустила первый за 16 лет альбом с неизданными ранее песнями

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Группа The Cure разослала поклонникам письма с анонсом нового долгожданного альбома. Об этом сообщил NME.

По информации портала, в новый лонгплей войдут все неизданные песни коллектива, последним релизом которого был альбом 4:13, вышедший в 2008 году. Также известно о планах The Cure выпустить два винила с концертными записями.

Деньги с продаж пластинок музыканты пожертвуют в благотворительный фонд по борьбе с изменением климата Earth Percent.

Ранее стало известно, что у клавишника группы обнаружили агрессивную форму рака.

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      Андрей Шеньшаков
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