Трамп пообещал отменить налоги на сверхурочную работу, когда станет президентом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал отменить все налоги на сверхурочную работу, если займет пост главы государства. Об этом пишет ТАСС.

На митинге своих сторонников в штате Аризона он отметил, что это даст стимул работать, а компаниям будет проще нанимать людей.

«В рамках нашей политики сокращения налогов мы отменим все возможные налоги со сверхурочной работы», — указал он.

Ранее Трамп пообещал «гарантированно» завершить конфликт на Украине в случае победы на выборах. Политик заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать.