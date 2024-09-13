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15:34, 13 сентября 2024Спорт

ЦСКА отстранил допустившего уход в «Спартак» футболиста

ЦСКА отстранил от тренировок допустившего уход в «Спартак» вратаря Помазуна

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Московский футбольный клуб ЦСКА отстранил от тренировок вратаря Илью Помазуна, допустившего уход в «Спартак». Об этом сообщил агент игрока Алексей Сафонов, слова которого приводит «РБ Спорт».

Сафонов заявил, что руководству клуба не понравилось высказывание голкипера в интервью Нобелю Арустамяну. «Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача — чтобы он полноценно начал тренироваться. Я думаю, что здравый смысл возобладает», — отметил он.

Агент добавил, что Помазун продолжает тренироваться отдельно. Сафонов подчеркнул, что главное в процессе переговоров с руководством армейцев — не навредить футболисту.

Ранее Помазун на вопрос о переходе в «Спартак» ответил: «Почему нет? Все может быть». Вратарь является воспитанником ЦСКА и начал выступать за основную команду в 2017 году.

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      Дарья Коршунова
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