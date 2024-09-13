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01:55, 13 сентября 2024Силовые структуры

У главы РДК нашли и изъяли два вида оружия в Москве

РИА Новости: у главы РДК Капустина нашли и изъяли два вида оружия в Москве

Фото: Pixabay

У главы «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденного в России за организацию нападения на Брянскую область, нашли и изъяли два вида оружия в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что в августе 2021 года у Капустила истекло разрешение на оружие, в связи с чем в сентябре 2022 года травматический пистолет Streamer и охотничье ружье Mossberg 500a было изъято и помещено на хранение в одну из дежурных частей МВД России.

В документах уточняется, что главе РДК направляли предписание с требованием устранить нарушения законодательства и либо продлить разрешение на хранение, либо обратиться с заявлением об отчуждении оружия, однако реакции не последовало. В настоящее время Капустин ограничен в праве на хранение и ношение оружия.

Ранее суд в Москве лишил главу РДК прав на квартиру в столице. В материалах дела отмечалось, что он не изъявлял желания вступить в права наследования и никогда не проживал по месту регистрации.

16 ноября Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению. Его обвинили по статьям 275 («Госизмена»), пункту «б» части 3 статьи 205 («Попытка совершения теракта»), части 4 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») УК РФ. Капустину также были предъявлены обвинения по статье 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Создание террористического сообщества») УК РФ.

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      Марина Совина
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