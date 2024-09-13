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16:55, 13 сентября 2024Силовые структуры

У жены задержанного за взятку бывшего подмосковного чиновника оказалось три участка земли

«Лента.ру»: жена задержанного Бронштейна владела тремя участками земли
Илья Бронштейн

Илья Бронштейн. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Супруга задержанного за взятку бывшего первого зампреда правительства Московской области Ильи Бронштейна в 2018 году владела более 30 сотками земли, выяснила «Лента.ру» на основе анализа данных поданных чиновником деклараций об его доходах. В соответствующих документах у жены Бронштейна нашли три земельных участка.

Ранее в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России сообщили «Ленте.ру», что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого зампреда правительства Московской области по подозрению в получении в качестве взятки в размере 25 миллионов рублей — речь, как уточнялось, идет об Илье Бронштейне. По данным следствия, в июне первый зампред правительства через ректора вуза, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

В 2018 году (последний год подачи деклараций Бронштейном) чиновник сообщил о ежегодном доходе в размере 4 831 709,29 рубля. Жена Бронштейна, в свою очередь, задекларировала 819 446,87 рубля годового дохода.

На самого Бронштейна была записана только квартира площадью 68 квадратных метров. Супруга, согласно документам, владела двумя квартирами площадью 51 и 68 квадратных метров. Кроме того, на супругу было записано и три земельных участка площадью 1103, 1103 и 1104 квадратных метров.

С 2021 года Бронштейн занимал пост министра образования, в апреле его утвердили в должности первого зампреда правительства области. Он курировал вопросы образования, культуры, спорта, а также благоустройства территорий Московской области. В сентябре его отправили в отставку.

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В день задержания Бронштейна также стало известно и об аресте ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского. Мужчина проходит обвиняемым по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По версии следствия, в июне Бронштейн через Лубского, выступившего посредником, получил от бизнесмена незаконное вознаграждение за заключение контрактов на поставку интерактивных панелей в подмосковные школы.

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      Варвара Кошечкина
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