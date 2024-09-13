«Укрэнерго»: Украина снова привлекла аварийную энергетическую помощь

Украина привлекла аварийную энергетическую помощь второй день подряд из-за дефицита. Об этом заявила Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

По запросу НЭК электроэнергия поступает в страну из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. «Укрэнерго» отмечает, что вчера помощь также поступала от Словакии и Польши. Как уточнили в компании, импорт продлится сутки.

Кроме того, НЭК добавила, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться. Согласно заявлению, сохраняется дефицит мощности. Помимо этого, на энергетических объектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

27 августа глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зиму 2024 года можно будет назвать самой сложной в истории страны. В «Укрэнерго» также сообщили, что объем повреждений энергообъектов в стране «чрезвычайно велик».