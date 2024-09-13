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11:45, 13 сентября 2024Мир

В Баварии задержали готовившего нападения на военных сирийца

В Баварии задержали сирийца, готовившего нападения с мачете на военных

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

В Баварии задержали 27-летнего сирийца, готовившего нападения на военных Бундесвера. Сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Мюнхена.

По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина собирался напасть с двумя мачете на военнослужащих в городе Хоф и «убить их как можно больше». Отмечается, что таким образом подозреваемый «намеревался привлечь всеобщее внимание и вызвать чувство неуверенности у населения». Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее, 5 сентября, в Мюнхене произошла стрельба у генконсульства Израиля. Стрелявшим оказался 18-летний Эмра И., приехавший в Мюнхен на автомобиле с номерным знаком австрийского Зальцбурга. Подозреваемый был известен властям Австрии как исламист. Полиция Германии классифицировала происшествие как теракт.

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      Виктория Кондратьева
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