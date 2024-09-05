Стали известны детали стрельбы возле консульства Израиля в Мюнхене

Полиция ФРГ начала рассматривать стрельбу у консульства Израиля как теракт

Полиция Германии начала рассматривать стрельбу возле генерального консульства Израиля в Мюнхене как теракт. Об этом сообщает Focus-online со ссылкой на источники на прокуратуру города.

«Следователи предполагают, что подозреваемый пытался совершить теракт, вероятно, в отношении израильского диппредставительства», — передает портал.

Утром 5 сентября в Мюнхене началась стрельба у генконсульства Израиля. Стрельба произошла в 52-ю годовщину теракта в Мюнхене в ходе летних Олимпийских игр 1972 года, жертвами которого стали 11 участников сборной Израиля.

Дополнительно сообщается, что немецким и австрийским СМИ стала известна личность стрелявшего. Им оказался 18-летний Эмра И., приехавший в Мюнхен на автомобиле с номерным знаком австрийского Зальцбурга. Подозреваемый был известен властям Австрии как исламист.