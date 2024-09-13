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19:45, 13 сентября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук сообщил о повреждении инфраструктуры

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

В Днепропетровской области в результате ракетной атаки была повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук.

«Удары по райцентру [Никопольского района], Марганецкой, Красногригорьевской, Покровской и Мировской общинам. Повреждены (...) инфраструктура и линии электропередачи», — заявил председатель облсовета.

Он добавил, что все за день на Днепропетровскую область было совершено более 20 атак с использованием артиллерии и беспилотников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране оказались уничтожены практически все теплоэлектроцентрали, снабжавшие энергией Харьков. Министр энергетики республики Герман Галущенко также отметил, что Украина потеряла половину вырабатывающих мощностей.

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      Глеб Палехов
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