В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук сообщил о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области в результате ракетной атаки была повреждена инфраструктура. Об этом в Telegram сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук.

«Удары по райцентру [Никопольского района], Марганецкой, Красногригорьевской, Покровской и Мировской общинам. Повреждены (...) инфраструктура и линии электропередачи», — заявил председатель облсовета.

Он добавил, что все за день на Днепропетровскую область было совершено более 20 атак с использованием артиллерии и беспилотников.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране оказались уничтожены практически все теплоэлектроцентрали, снабжавшие энергией Харьков. Министр энергетики республики Герман Галущенко также отметил, что Украина потеряла половину вырабатывающих мощностей.