Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:03, 13 сентября 2024Мир

В ЕС рассказали о переговорах об ограничениях на передвижение российских дипломатов

МИД ФРГ: в ЕС идут переговоры по ограничениям на передвижение дипломатов из РФ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) ведут переговоры о введении ограничений на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом рассказал представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает ТАСС.

«В настоящий момент по этому вопросу на европейском уровне идут переговоры, результат которых открыт», — сказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее европейские депутаты обвинили Германию в стремлении укрепить отношения с Россией, так как Берлин не поддержал инициативу ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. Отмечается, что власти ФРГ опасаются возможной жесткой реакции со стороны Москвы на реализацию подобной инициативы.

13 июня издание Politico сообщило, что ряд стран ЕС обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в рамках очередного пакета антироссийских санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула Украине десятки пленных

      Отца Филиппа Киркорова выписали из больницы

      В числе вернувшихся украинских пленных оказались бойцы «Азова»

      Предсказано влияние повышения ключевой ставки на экономику

      Пингвин-долгожитель прожил вдвое больше обычного и оставил 230 потомков

      В СПЧ рассказали об улучшении жизни заключенных в России и отмене «стаканов»

      СКР возбудил дело в отношении генерала ВФУ Красильникова за преступления в Курской области

      В ЕС рассказали о переговорах об ограничениях на передвижение российских дипломатов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Гособвинение запросило срок для совладельцев «Юлмарта»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше