В ЕС рассказали о переговорах об ограничениях на передвижение российских дипломатов

МИД ФРГ: в ЕС идут переговоры по ограничениям на передвижение дипломатов из РФ

Страны Европейского союза (ЕС) ведут переговоры о введении ограничений на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Об этом рассказал представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает ТАСС.

«В настоящий момент по этому вопросу на европейском уровне идут переговоры, результат которых открыт», — сказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее европейские депутаты обвинили Германию в стремлении укрепить отношения с Россией, так как Берлин не поддержал инициативу ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. Отмечается, что власти ФРГ опасаются возможной жесткой реакции со стороны Москвы на реализацию подобной инициативы.

13 июня издание Politico сообщило, что ряд стран ЕС обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в рамках очередного пакета антироссийских санкций.