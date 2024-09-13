В Госдуме призвали разорвать дипотношения с британскими «подонками»

Депутат Луговой призвал разорвать дипотношения с британскими «подонками»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой призвал разорвать любые дипломатические отношения с британскими «подонками». Слова парламентария приводит «Взгляд».

Луговой отметил, что давно рассматривает британское посольство как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны английской разведки MI6. При этом депутат подчеркнул, что действия англичан на территории России не входят ни в какие дипломатические рамки.

«Но каждое их действие и движение находится на контроле. Я считаю, что вообще пришло время раз и навсегда прекратить любые дипломатические отношения с этими подонками. Других слов я найти не могу», — сказал Луговой.

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. На данный момент дипломаты лишены аккредитации.