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12:51, 13 сентября 2024Мир

В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму

Песков: у России и Турции есть разногласия по Крыму, но отношения развиваются

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У России и Турции есть разногласия по принадлежности Крыма, однако Анкара развивает отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями», — заявил официальный представитель Кремля, прокомментировав позицию Турции по статусу полуострова.

Песков добавил, что российская сторона «не оставляет целенаправленные попытки» донести свою позицию до Турции. По его словам, Анкара при этом «продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами», развивая отношения с Москвой вопреки «неприкрытому давлению» со стороны США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России.

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      Елизавета Мытарева
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