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17:06, 13 сентября 2024Мир

В МИД России отреагировали на обвинение британских дипломатов в шпионаже

Захарова: Москва не потерпит работы сотрудников спецслужб Британии в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

МИД полностью разделяет оценки ФСБ по вопросам деятельности обвиненных в шпионаже британских дипломатов и заявляет, что Москва не потерпит работы незаявленных сотрудников спецслужб на территории России. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских "дипломатов". Посольство Британии вышло далеко за пределы, очерченные Венскими конвенциями... Хотели бы особо подчеркнуть, в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Наша бескомпромиссная линия в данном вопросе будет формулироваться в соответствии с интересами национальной безопасности», — говорится в публикации.

Захарова отметила, что Москва и впредь будет «жестко реагировать на любые недружественные действия Лондона».

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. На данный момент дипломаты лишены аккредитации и вскоре будут высланы из страны. При этом представители британского МИД заявили, что подобное решение «не имеет под собой оснований и является беспочвенным».

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      Виктория Кондратьева
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