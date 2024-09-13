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19:10, 13 сентября 2024Бывший СССР

В МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие

Глава МИД Украины Сибига: Запад может закупать для Киева украинское оружие

Фото: Reuters

Запад может напрямую закупать для Киева оружие украинского производства. С таким предложением к международным партнерам обратился глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

«Мы обращаемся с просьбой к нашим партнерам, напрямую закупать оружие у украинских производителей. Это также и об экономии средств для наших союзников. Это также об экономии времени», — заявил дипломат.

Он добавил, что по некоторым номенклатурам оружие украинского производства обладает более высокими характеристиками, чем западные аналоги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок боеприпасов к ракетным системам залпового огня HIMARS. Он добавил, что Киев также испытывает недостаток в других видах снарядов.

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      Глеб Палехов
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