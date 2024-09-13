Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок ракет к HIMARS

Зеленский: США трехкратно сократили поставки ракет к РСЗО HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок боеприпасов к ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Видео его выступления опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«HIMARS очень нам помогали. В начале поставок и применения HIMARS [ракет] было втрое больше в месяц, чем сейчас», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина также испытывает недостаток в других номенклатурах боеприпасов. Кроме того, Киеву необходимы новые ударные беспилотники, системы противовоздушной обороны и снаряды для таких систем.

Ранее Владимир Зеленский признал, что российские подразделения начали контрнаступление в Курской области на позиции ВСУ. При этом он заявил, что действия ВС России являются частью украинского плана.