Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 13 сентября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского выразили уверенность в получении разрешения на удары вглубь РФ

Советник главы ОП Украины Подоляк: Киев получит разрешение на удары вглубь РФ

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Киев получит разрешение от союзников на удары дальнобойным западным оружием вглубь России. Уверенность в положительном решении иностранных партнеров выразил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Я думаю, что решение будет безусловным, и будет оно разрешительным. Почему? Россия хочет получить от Ирана баллистические ракеты определенной дальности. (...) Очевидно, возникает вопрос: что делать с пусковыми установками, которые будут находиться на определенном расстоянии», — заявил Подоляк.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках иранских ракет Москве. Политик подчеркнул, что подобные сведения не имеют под собой никаких оснований.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что удары американским дальнобойным оружием вглубь России не решат проблемы ВСУ. По данным издания, американское руководство опасается, что позволение Украине бить по России дальнобойным оружием станет «краткосрочной полумерой» на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

      Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок ракет к HIMARS

      Набиуллина прокомментировала взволновавшее Европу возобновление консультаций с МВФ

      В российском зоопарке осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео

      Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

      Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

      Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

      Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

      Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

      Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше