В офисе Зеленского выразили уверенность в получении разрешения на удары вглубь РФ

Советник главы ОП Украины Подоляк: Киев получит разрешение на удары вглубь РФ

Киев получит разрешение от союзников на удары дальнобойным западным оружием вглубь России. Уверенность в положительном решении иностранных партнеров выразил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Я думаю, что решение будет безусловным, и будет оно разрешительным. Почему? Россия хочет получить от Ирана баллистические ракеты определенной дальности. (...) Очевидно, возникает вопрос: что делать с пусковыми установками, которые будут находиться на определенном расстоянии», — заявил Подоляк.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках иранских ракет Москве. Политик подчеркнул, что подобные сведения не имеют под собой никаких оснований.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что удары американским дальнобойным оружием вглубь России не решат проблемы ВСУ. По данным издания, американское руководство опасается, что позволение Украине бить по России дальнобойным оружием станет «краткосрочной полумерой» на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Киев.