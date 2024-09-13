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09:20, 13 сентября 2024Бывший СССР

В Покровске поврежден еще один мост

«Донбасс оперативный»: в Покровске ДНР поврежден мост после обстрелов
СюжетРоссийские войска
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

После ночных обстрелов в Покровске (украинское название города Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР) был поврежден мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс оперативный».

Подробностей о разрушениях не приводится. Официальные лица не прокомментировали ситуацию.

Ранее российские войска повредили ключевой для Вооруженных сил Украины мост на покровском направлении. Они нанесли удар по объекту на трассе, ведущей в том числе и к Часову Яру в ДНР.

До этого военные ВСУ пожаловались на отсутствие проукраинских жителей в Покровске. По их словам, все, кто был настроен проукраински, уже уехали.

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      Илья Таксюр
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