В Покровске поврежден еще один мост

«Донбасс оперативный»: в Покровске ДНР поврежден мост после обстрелов

После ночных обстрелов в Покровске (украинское название города Красноармейска) в Донецкой народной республике (ДНР) был поврежден мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс оперативный».

Подробностей о разрушениях не приводится. Официальные лица не прокомментировали ситуацию.

Ранее российские войска повредили ключевой для Вооруженных сил Украины мост на покровском направлении. Они нанесли удар по объекту на трассе, ведущей в том числе и к Часову Яру в ДНР.

До этого военные ВСУ пожаловались на отсутствие проукраинских жителей в Покровске. По их словам, все, кто был настроен проукраински, уже уехали.