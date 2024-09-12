ВС России повредили ключевой для ВСУ мост на покровском направлении

ВС России повредили ключевой для ВСУ мост между Покровском и Мирноградом

Вооруженные силы (ВС) России повредили ключевой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) мост на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинское издание 06239.

Как сообщается, ВС России повредили ключевой для ВСУ Димитровский мост между Покровском (украинское название города Красноармейска) и Мирноградом (украинское название города Димитров) на восточной окраине Покровска. Российские военные в 4:40 12 сентября нанесли удар по объекту на трассе Т-0504, ведущей в том числе и к Часову Яру в ДНР.

«Информация о пострадавших не поступала», — подчеркнуло издание. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом «Донбасс оперативный», разрушен по меньшей мере один пролет моста.

Ранее украинские военные пожаловались на отсутствие проукраинских жителей в Покровске. По их словам, они вынуждены передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы привлекать меньше внимания.