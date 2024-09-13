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14:19, 13 сентября 2024Россия

В регионе России полицейских привлекли к поиску новобранцев для участия в СВО

В Орловской области полицейским будут платить за новобранцев для участия в СВО

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Власти Орловской области будут доплачивать полицейским за содействие в привлечении населения к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал Newsorel.ru, редакция которого ознакомилась с соответствующим указом главы региона Андрея Клычкова.

Согласно документу, в случае заключения контракта с Минобороны способствовавший этому сотрудник получит десять тысяч рублей. Премировать полицейских будут за новобранцев из числа граждан России, а также иностранцев или лиц без гражданства.

Выплату не будут предоставлять тем сотрудникам, которые получили дополнительную социальную поддержку, говорится в тексте указа.

Летом 2024-го года ряд российских регионов увеличил размер единовременных выплат участникам СВО. Так, заключившие контракт в Москве начиная с 23 июля разово получат 1,9 миллиона рублей. Общая сумма выплат ушедшему на службу из Москвы контрактнику составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

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      Алан Босиков
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