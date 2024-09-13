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14:12, 13 сентября 2024Мир

В России допустили разрыв дипломатических отношений с Великобританией

Депутат Новиков не исключил возможность разрыва дипотношений с Великобританией
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал идею разрыва дипломатических отношений с Великобританией. В разговоре с «Лентой.ру» депутат не исключил возможность развития подобного сценария, подчеркнув при этом, что, по его мнению, в ближайшее время он маловероятен.

Ранее с идей разрыва дипотношений с британской стороной выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. Так, Луговой отметил, что давно рассматривает посольство страны в России как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны британской разведки MI6.

«К сожалению, мы находимся в таком периоде, когда вопрос в таком ключе, действительно, со временем можем быть поставлен, но не считаю, что сейчас обстановка требует принятия такого решения. Подобные шаги всегда считаются одной из крайних мир выстраивания межгосударственных отношений. Нужно дальше следить за развитием событий. Несмотря на то что отношения с Западом сегодня на крайне низком уровне, без сохранения хотя бы части каналов коммуникации положение дел может еще больше осложниться, ситуация может деградировать и дальше», — считает Новиков.

Пока вряд ли вопрос стоит таким образом, но вот удастся ли предотвратить такой сценарий — этот вопрос действительно существует

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

11 сентября лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что разрешение на использование Вооруженными силами Украины ракет Storm Shadow для ударов по территории России станет актом войны со стороны президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

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