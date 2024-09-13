В России высказались о возможном содержании нового мирного плана Зеленского

Депутат Чепа пессимистично оценил новый мирный план Зеленского

Новый план президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта вряд ли будет подразумевать готовность к компромиссам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Не знаю, что еще могло прийти в голову Зеленскому. Трудно предположить. Ведь Украина говорила, что и нападение на Курскую область — это часть плана проведения мирных переговоров. И удары беспилотниками по гражданскому населению — тоже часть какого-то плана», — заметил Чепа.

Чего-то неожиданного, готовности к некоторым компромиссам, как считает политик, ждать не стоит — Зеленский не может пойти на такой шаг ввиду собственного крайне сложного положения.

«Он очень боится результатов американских выборов. Очень боится своих националистов, которые не простят ему никакие переговорные процессы. Так что положение у Зеленского тяжелое, он не способен на какие-то здравые, последовательные действия», — заключил депутат.

Ранее Зеленский сообщил, что в ноябре представит новый план по урегулированию конфликта Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также лидерам стран G7. Украинский глава подчеркнул, что «хочет знать их мнение».