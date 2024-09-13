В США рассказали про предупреждение Харрис Зеленскому до начала СВО

WP: Харрис предупреждала сомневающегося Зеленского о грядущем начале СВО

Вице-президент США Камала Харрис предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о грядущем начале специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года за несколько дней до ее начала. Об этом сообщает обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

Разговор прошел на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда Зеленского уже несколько раз предупреждали об этом, но он все еще сомневался. «Вы ошибаетесь, — прямо сказала ему Харрис. — Они войдут», — говорится в материале. Вице-президент пыталась узнать у главы Украины, есть ли у него планы защиты Киева и выхода из города в случае необходимости.

Игнатиус также рассказал про степень вовлеченность Харрис по вопросу конфликта на Украине. Она всегда задает много вопросов и требует много информации. Автор статьи называет ее «более жесткой, чем большинство людей думают». «Ее подход — семь раз отмерь, один отрежь. Но она не боится стрелять», — говорится в публикации.

Ранее Харрис рассказала, что встречалась с Зеленским за несколько дней до начала СВО и передала ему разведданные для защиты государства. «Я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — призналась она в ходе президентских дебатов со своим соперником на выборах Дональдом Трампом.