Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

Спикер ГД Володин: НАТО стало участником боевых действий на Украине

НАТО стало участником боевых действий на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера ГД, говорить о вступлении альянса в военные действия стало возможно после обсуждения США, Германией, Великобританией и Францией ударов дальнобойным оружием по территории России.

«Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — написал в блоге Володин.

С похожим заявлением ранее выступил глава МИД Сергей Лавров. Он заявил, что Запад оказывает прямую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по территории России. Он добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.

Президент России Владимир Путин также заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь страны будет означать прямое участие НАТО в конфликте.