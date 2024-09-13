Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 13 сентября 2024Россия

Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

Спикер ГД Володин: НАТО стало участником боевых действий на Украине
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

НАТО стало участником боевых действий на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера ГД, говорить о вступлении альянса в военные действия стало возможно после обсуждения США, Германией, Великобританией и Францией ударов дальнобойным оружием по территории России.

«Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — написал в блоге Володин.

С похожим заявлением ранее выступил глава МИД Сергей Лавров. Он заявил, что Запад оказывает прямую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по территории России. Он добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.

Президент России Владимир Путин также заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь страны будет означать прямое участие НАТО в конфликте.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      В США заявили о сокращении возможностей Вашингтона по поддержке Украины

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      Стало известно о взрывах в районе складов ВСУ в Одессе

      ФСБ сообщила о координации директоратом МИД Британии нанесения поражения России

      В Белоруссии оценили обоснование укрепления войск НАТО

      «Нужен природный дар». В России призвали принимать в вузы только при наличии способностей

      США и Британия обсудят снятие ограничений на данные о ракетах для Украины

      Россияне раскрыли свои траты на ремонт

      Российские банки предупредили об угрозе для продаж товаров в рассрочку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше