Возлюбленная Джейсона Стэйтема поделилась фото в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась фото в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась снимками в откровенном виде. Соответствующие фото появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица, известная как одна из «ангелов» Victoria's Secret, разместила серию фото, на которых предстала в белом комплекте нижнего белья. Она надела белые хлопковые трусы-слипы и топ, демонстрирующий рельефный пресс.

Помимо этого, звезда заплела волосы в косу и надела солнцезащитные очки. Вдобавок возлюбленная актера Джейсона Стэйтема накинула на шею махровое полотенце и воспользовалась большими наушниками.

Ранее в сентябре Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде. Манекенщица опубликовала фото в ярко-розовом купальнике, включающем бюстгальтер с треугольными чашками.