Врач раскрыл неочевидную причину шума в ушах

Врач Мясников заявил, что прием аспирина может вызывать шум в ушах

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что прием некоторых лекарств может вызывать шум в ушах. Выпуск, в котором доктор раскрыл неочевидную причину недуга, доступен на платформе «Смотрим».

«Мы все пьем какие-то таблетки, тот же аспирин классический, соответственно, появляются все эти шумы, звуки», — рассказал специалист. По словам медика, полностью избавиться от шума в ушах невозможно.

«Мы можем стараться уменьшить его интенсивность, но какого-то действенного лечения нет, мы можем его маскировать, но это проблема большая», — отметил Мясников. Врач добавил, что с шумом в ушах сталкиваются около 30 процентов людей.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак опасной опухоли. Специалист рассказал, что шум в ушах иногда может быть симптомом опухоли слухового нерва. Медик настоятельно рекомендовал пройти обследование при появлении шума в ушах, чтобы исключить возможность доброкачественного новообразования, которое влияет на слух и равновесие.