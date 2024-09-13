Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:06, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидную причину шума в ушах

Врач Мясников заявил, что прием аспирина может вызывать шум в ушах

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что прием некоторых лекарств может вызывать шум в ушах. Выпуск, в котором доктор раскрыл неочевидную причину недуга, доступен на платформе «Смотрим».

«Мы все пьем какие-то таблетки, тот же аспирин классический, соответственно, появляются все эти шумы, звуки», — рассказал специалист. По словам медика, полностью избавиться от шума в ушах невозможно.

«Мы можем стараться уменьшить его интенсивность, но какого-то действенного лечения нет, мы можем его маскировать, но это проблема большая», — отметил Мясников. Врач добавил, что с шумом в ушах сталкиваются около 30 процентов людей.

Ранее Мясников назвал неочевидный признак опасной опухоли. Специалист рассказал, что шум в ушах иногда может быть симптомом опухоли слухового нерва. Медик настоятельно рекомендовал пройти обследование при появлении шума в ушах, чтобы исключить возможность доброкачественного новообразования, которое влияет на слух и равновесие.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      США просят Украину максимально эффективно бить ракетами вглубь России. Под удары могут попасть корабли ВМФ возле Крыма

      В Сербии собрались вернуть военную службу по призыву

      Звезды «Слова пацана» и «Мастера и Маргариты» сыграют в одном фильме

      На Украине назвали число находящихся в плену участников «Азова»

      Алина Загитова показала фигуру в откровенной спортивной форме

      Россия потребовала от США разъяснений о появлении у ВСУ американского химиката

      Премьер Канады заявил о поддержке ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

      Леклер выиграл вторую практику Гран-при Азербайджана

      В МИД Украины предложили Западу закупать для Киева украинское оружие

      Россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше