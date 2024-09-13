Зеленский обвинил Запад в страхе перед перехватом ракет России над Украиной

Зеленский: Запад боится даже заговорить о перехвате ракет России над Украиной

Запад боится даже заговорить о перехвате ракет России над Украиной. В страхе международных союзников обвинил президент Украины Владимир Зеленский, видео его выступления опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, все стараются его, если честно, "заговорить" и боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Даже этих слов боятся», — заявил Зеленский.

Он добавил, что отказ Запада сбивать российские беспилотники является «позором для сильного демократического мира».

В ходе выступления Зеленский также заявил о якобы помощи Белоруссии в сбивании ракет из России. По его словам, отношение Запада к этому вопросу не справедливо, если брать во внимание помощь США в уничтожении ракет, который представляют угрозу Израилю.