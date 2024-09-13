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17:52, 13 сентября 2024Россия

Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

Жительница ДНР возмутилась поведением приехавших в ее город мигрантов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Донецкой народной республики (ДНР) возмутилась поведением приехавших в ее город мигрантов. Написанное россиянкой письмо опубликовала главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова в Telegram.

По словам автора письма, увиденные ею у паспортного стола мигранты, «по виду таджики», пристально рассматривали каждую проходившую мимо них женщину. «Осматривали, откровенно пялились, прицокивали языками, обсуждали на своем [языке]», — пояснила она.

«Честно, от такого поведения сжимаются кулаки», — написала жительница ДНР. Она добавила, что после те же мигранты заполняли документы на получение российского гражданства. Их было 42 человека, пояснила женщина.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз предложил альтернативу массовому завозу мигрантов. В качестве примера он привел свой регион, в котором, по его словам, недостает около 14 тысяч рабочих. В этой связи можно было бы сократить набор в высшие учебные заведения или оставить в них только бюджетные места, сказал он.

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      Алан Босиков
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