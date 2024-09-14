Генсек НАТО назвал необходимым восстановление диалога с Россией

Столтенберг назвал восстановление диалога с Россией необходимостью

Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенгберг назвал восстановление диалога с Россией необходимостью для завершения конфликта на Украине, передает РИА Новости.

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием», — заявил Столтенберг, добавив, что восстановление диалога является необходимостью.

Он добавил, что сейчас для переговоров гораздо меньше возможностей, чем это было в 2014 году.

Ранее Столтенберг назвал свои главные провалы и достижения на посту. По его словам, конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана является для него провалом на посту генсека. В качестве главного достижения он назвал «усиление коллективной обороны НАТО».