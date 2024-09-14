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18:15, 14 сентября 2024Россия

Крыша обрушилась на вспыхнувшем складе с автомобилями в российском городе

МЧС: в Ставрополе загорелся склад с автомобилями, у здания рухнула крыша

Фото: Telegram-канал «МЧС Ставропольского края»

В Ставрополе вспыхнул склад с автомобилями. У загоревшегося здания рухнула крыша, сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Крупный пожар произошел в районе 3-го Юго-Западного проезда. По данным спасателей, на площади 200 квадратных метров загорелась кровля помещения, после чего крыша обрушилась. В момент пожара внутри склада стояли три автомобиля. О пострадавших людях информации не поступало.

К тушению пламени привлекли 22 пожарных и шесть единиц техники. На кадрах с места происшествия можно увидеть, как сотрудники МЧС тушат дымящиеся стены, находящуюся внутри помещения мебель и прочие предметы. На момент сообщения возгорание удалось локализовать.

Ранее крупный пожар произошел в дагестанском Кизляре — загорелось здание на территории рыбзавода. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожарные ликвидировали открытое горение на 800 квадратных метрах.

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      Нина Ташевская
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