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00:07, 14 сентября 2024Россия

В дагестанском Кизляре произошел крупный пожар

МЧС России: в дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода
СюжетПожары в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода, пожарные ликвидировали открытое горение на 800 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате крупного пожара никто не пострадал.

«На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», — заявили в ведомстве.

Ранее на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар. Огонь распространился на территории Гаршинского месторождения. Прокуратура после случившегося начала проверку.

До этого в центре Москвы произошел мощный пожар, огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной.

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      Маргарита Пименова
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