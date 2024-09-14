В дагестанском Кизляре произошел крупный пожар

МЧС России: в дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода

В дагестанском Кизляре загорелось здание на территории рыбзавода, пожарные ликвидировали открытое горение на 800 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате крупного пожара никто не пострадал.

«На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», — заявили в ведомстве.

Ранее на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар. Огонь распространился на территории Гаршинского месторождения. Прокуратура после случившегося начала проверку.

До этого в центре Москвы произошел мощный пожар, огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной.