Шольц призвал Генпрокуратуру провести расследование подрывов «Северных потоков»

Шольц призвал провести непредвзятое расследование подрывов «Северных потоков»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» непредвзято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По словам политика, виновные в подрыва должны быть привлечены к ответственности. Он назвал диверсию террористическим актом. «Мы призываем все органы безопасности и генерального прокурора провести расследование без учета интересов кого-либо», — сказал он.

Ранее немецкий канцлер заверил, что власти Германии сделают все, чтобы наказать ответственных за подрыв газопроводов. Отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности украинцев к подрыву, канцлер заявил, что состоит в хороших отношениях с главой государства.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на газопроводах причастны США.