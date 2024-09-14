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07:17, 14 сентября 2024Интернет и СМИ

Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

Комик Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress

Комик и бард Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поступила жалоба Слепакова Семена Сергеевича», — заявили агентству в пресс-службе инстанции.

Минюст России внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Как заявили в ведомстве, артист получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении граждан РФ.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Семена Слепакова за нарушение закона об иностранных агентах. Слепакову назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Отмечается, что этот штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента стал первым для Слепакова.

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      Маргарита Пименова
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