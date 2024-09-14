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17:56, 14 сентября 2024Россия

Сотрудники МЧС пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

Трое сотрудников МЧС, тушивших пожар, пострадали из-за дрона ВСУ

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Никитовском районе Горловки во время тушения пожара из-за дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три сотрудника МЧС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, пожарные занимались ликвидацией пламени в частном нежилом доме, когда украинский беспилотник сбросил на них взрывоопасный предмет.

Пушилин добавил, что в том же районе из-за ВСУ пострадала пенсионерка. В данный момент всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее Пушилин сообщал о том, что из-за обстрела украинских войск в Новотроицком из жизни ушли трое мужчин.

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      Наталья Анисеева
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