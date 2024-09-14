Стала известна предварительная причина крушения самолета на Алтае

СК РФ: причиной падения самолета на Алтае могла быть техническая неисправность

У правоохранителей есть две версии крушения самолета на Алтае. О том, что могло стать причиной падения воздушного судна, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в Telegram.

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — рассказали в ведомстве.

В управлении на транспорте СК России уточнили, что следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Для установления обстоятельств произошедшего были назначены судебные экспертизы, также с данной целью проводятся другие следственные действия.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе поселка Приозерный в Алтайском крае днем 14 сентября. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.