Ученый сравнил крушение «Луны-25» с промахом 1959 года

Академик РАН Зеленый сравнил крушение «Луны-25» с промахом 1959 года

Крушение автоматической станции «Луна-25» в 2023 году оказалось таким же недоразумением, как и в случае с «Луной-1», которая в 1959 году пролетела мимо естественного спутника Земли из-за ошибки. Об этом заявил научный руководитель первого этапа лунной программы СССР, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый, передает ТАСС.

«Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — подчеркнул ученый.

По словам академика, при выключении двигателя второй ступени забыли учесть время прохождения сигнала до аппарата, что привело к пролету автоматической станции мимо спутника Земли. В то же время установленные на «Луне-1» ионные ловушки сумели зафиксировать потоки горячей плазмы, что в конечном итоге стало научным прорывом и получило название «солнечный ветер». Помимо этого, «Луна-1» выступила в роли «искусственной кометы», что также стало большим достижением для исследователей космоса.

Ранее академик Зеленый также указал на нехватку денег на «Луну-27б». Он отметил, что «Роскосмос» поддержал данную инициативу, но госкорпорация не располагает необходимыми средствами.