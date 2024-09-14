Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 14 сентября 2024Наука и техника

Ученый сравнил крушение «Луны-25» с промахом 1959 года

Академик РАН Зеленый сравнил крушение «Луны-25» с промахом 1959 года

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Крушение автоматической станции «Луна-25» в 2023 году оказалось таким же недоразумением, как и в случае с «Луной-1», которая в 1959 году пролетела мимо естественного спутника Земли из-за ошибки. Об этом заявил научный руководитель первого этапа лунной программы СССР, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый, передает ТАСС.

«Это не систематическая принципиальная ошибка, это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — подчеркнул ученый.

По словам академика, при выключении двигателя второй ступени забыли учесть время прохождения сигнала до аппарата, что привело к пролету автоматической станции мимо спутника Земли. В то же время установленные на «Луне-1» ионные ловушки сумели зафиксировать потоки горячей плазмы, что в конечном итоге стало научным прорывом и получило название «солнечный ветер». Помимо этого, «Луна-1» выступила в роли «искусственной кометы», что также стало большим достижением для исследователей космоса.

Ранее академик Зеленый также указал на нехватку денег на «Луну-27б». Он отметил, что «Роскосмос» поддержал данную инициативу, но госкорпорация не располагает необходимыми средствами.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула из плена более 100 захваченных ВСУ в Курской области военных

      В России высказалась о планах Китая «соорудить мост» для переговоров по Украине

      Стали известны подробности возвращения российских пленных

      На Украине выразили уверенность в выдворении ВСУ из Курской области

      На Западе заявили о предоставлении Украиной США и Британии целей для ударов по России

      Расселл выиграл третью практику Гран-при Азербайджана

      Дед в одних трусах оккупировал детскую площадку в Москве и попал на видео

      Чиновников Минтруда Северной Осетии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В Белгородской области создадут добровольческий отряд для защиты региона

      Поезд сбил мужчину в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше