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09:55, 14 сентября 2024Наука и техника

Руководитель лунной программы сообщил о нехватке денег на «Луну-27б»

Руководитель лунной программы Зеленый заявил о нехватке денег на «Луну-27б»
СюжетКосмическая программа России:

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons

«Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», однако окончательное решение пока не принято из-за нехватки финансов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.

Он отметил что «Роскосмос» поддерживает предложение, но госкорпорация, «к сожалению, не печатает деньги».

Также, по словам академика, если удастся создать лишь одну «Луну-27», ее будет целесообразнее отправить на Северный полюс естественного спутника Земли. Если же будет получится создать два аппарата — «Луна-27а» и «Луна-27б», — то их запуск может пройти с промежутком в 6-9 месяцев.

«Мы не планируем их запускать с перерывом в несколько дней или недель, как это было в советское время. Я думаю, с учетом баллистических окон разница между миссиями будет от шести до девяти месяцев — точно в пределах одного года», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что американская компания Intuitive Machines на лунной посадочной платформе Nova-C доставит на поверхность естественного спутника Земли шесть полезных нагрузок, включая европейский буровую установку European Prospect.

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      Екатерина Подвигина
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