Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:30, 2 сентября 2024Наука и техника

Американская компания отправит на Луну бур российской станции

Компания Intuitive Machines доставит на Луну европейский бур European Prospect

Фото: Jon Nazca / Reuters

Американская компания Intuitive Machines на лунной посадочной платформе Nova-C доставит на поверхность естественного спутника Земли шесть полезных нагрузок, включая европейский буровую установку European Prospect. Об этом сообщает European Spaceflight.

Разработанный по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) компанией Leonardo бур стоимостью 31,5 миллиона евро изначально планировалось отправить на естественный спутник Земли в рамках российской миссии «Луна-27», запуск которой намечался на 2025 год.

Полезная нагрузка предназначена для извлечения буром ProSEED с глубины 1 метр образцов лунного грунта и их последующего анализа лабораторной системой ProSPA. Масса оборудования составляет около 50 килограммов.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В августе издание SpaceNews сообщило, что НАСА в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) выбрало компанию Intuitive Machines для доставки грузов в район южного полюса Луны в 2027 году.

19 августа 2023 года российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Позже причиной крушения станции в госкорпорации «Роскосмос» назвали нештатную работу бортового комплекса управления.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремел взрыв

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше