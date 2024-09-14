В МИД Китая заявили о планах соорудить мост для переговоров по Украине

Замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун: Китай хочет соорудить мост по Украине

Китай хочет «соорудить мост» для проведения мирных переговоров по Украине и будет дальше работать для достижения данной цели. Об этом заявил Замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун, передает Reuters.Reuters.

«Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров», — рассказал дипломат.

Об этом он заявил в ходе Сяншаньского форума по безопасности, который проходит в Пекине 12-14 сентября. Чэнь Сяодун также добавил, что Китай будет способствовать урегулированию и других вооруженных конфликтов.