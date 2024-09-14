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10:38, 14 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

ВСУ: в Ямполе Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Сумской области на севере Украины был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что получившая повреждения критическая инфраструктура располагалась в городе Ямполь. Какой именно объект был разрушен, не уточняется.

Днем ранее, в пятницу 13 сентября, в оперативном командовании ВСУ «Север» заявили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской и Харьковской областях Украины. Отмечалось, что удар был нанесен по объектам в населенных пунктах Михайловское, Новая Слобода, Речки и Ивано-Шийчино.

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      Екатерина Грищенко
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