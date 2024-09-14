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20:16, 14 сентября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о способности Украины поразить военные цели в глубине России

Военный эксперт Дандыкин: у Украины мало шансов поразить цели в глубине РФ

Фото: Iranian Army / AP

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов поразить военные цели в глубине России, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о способности Киева наносить такие удары западным оружием.

«Если это ракеты, которые раньше им поставлялись дальностью 300 километров, то они своей цели ударов по Москве и Санкт-Петербургу не достигают. В основном будут запускать по таким целям как Крымский мост, Севастополь, но я думаю наши знают и готовятся к этому. И, конечно, это могут быть Курская, Белгородская и Брянская области», — считает он.

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По мнению военного эксперта, Киев передал США и Великобритании списки с военными целями в России, которые хочет атаковать, чтобы втянуть Запад в конфликт.

«Они не мытьем так катаньем хотят вовлечь НАТО в боевые действия против нас, это мечта [президента Украины Владимира] Зеленского. Он не раз говорил, что нам мало снарядов, нам мало самолетов, нам нужно, чтобы пришли натовские солдаты. По сути дела, все эти системы обслуживают натовцы, но это другое дело — где-то советники, где-то эксперты, где-то отставники, где-то ЧВК. Но они хотят, чтобы было конкретно, мол, мы за вас стараемся, мы за вас воюем, вы тоже приходите, вот о чем речь идет», — сказал он.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые хотела бы поразить дальнобойным западным оружием. В их числе военные и топливные склады, командные пункты, места скопления личного состава.

Украинские власти хотели использовать американские ракеты ATACMS для ударов по авиабазам. Однако в Пентагоне заявили, что заявленные Киевом цели находятся вне зоны досягаемости этих снарядов. Также ВСУ хотят применить британские Storm Shadow и французские SCALP.

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      Варвара Кошечкина
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