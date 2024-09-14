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07:05, 14 сентября 2024Интернет и СМИ

Зейналова раскрыла свои планы на посту посла на Маврикии

Зейналова заявила, что будет представлять интересы РФ на посту посла на Маврикии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Журналистка и телеведущая Ирада Зейналова заявила, что будет представлять интересы России на посту посла в Республике Маврикий. Свои планы на новом посту она раскрыла «МК».

13 сентября президент России Владимир Путин назначил Зейналову послом на Маврикии. Она сменила на этом посту Константина Климовского, работавшего с 2017 года.

Она рассказала, что будет продвигать в Республике Маврикий российскую культуру, науку, а также развивать интерес к государству. «Надеюсь, что у нас будут и студенческие обмены и культурные. Посмотрим, каким образом там можно развивать туризм», — добавила Зейналова.

Она указала, что поймет, насколько реалистичны цели, когда прибудет на остров, хотя, по словам Зейналовой, многие сферы пересечения уже видны. «Нам есть о чем говорить, чем торговать, и мы достаточно любопытны друг другу. Это интересный вызов», — заключила журналистка.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что телеведущая Ирада Зейналова, будучи журналистом-международником и обладателем второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России, прекрасно подходит на должность посла Российской Федерации в Маврикии.

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      Маргарита Пименова
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