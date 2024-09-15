Акробат перешел из Азии в Европу по канату

Эстонский акробат Яан Руз перешел из Азии в Европу по канату через Босфор

Эстонский акробат Яан Руз перешел из Азии в Европу по канату. Об этом сообщает Hürriyet.

Спортсмен преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Руз стал первым человеком, которому удалось совершить подобное достижение. Журналисты издания назвали событие историческим.

Руз — трехкратный чемпион мира и обладатель множества мировых рекордов по слэклайну (области эквилибристики, где спортсмены ходят по специальной стропе, натянутой между станциями — прим. «Ленты.ру»).

В 2013 году американский канатоходец Ник Валленда перешел Гранд-Каньон без страховки. Валленда прошел расстояние в 427 метров по стальному тросу толщиной в пять сантиметров примерно за 23 минуты. Он стал первым человеком в истории, который перешел Гранд-Каньон по канату.