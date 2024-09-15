Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
4:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Завершен
Арсенал
Англия — Премьер-лига|4-й тур
Акрон
3:0
Завершен
Химки
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
СКА
4:3
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Жирона
1:4
Завершен
Барселона
Испания — Примера|5-й тур
Динамо Мх
1:1
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
22:51, 15 сентября 2024Спорт

Акробат перешел из Азии в Европу по канату

Эстонский акробат Яан Руз перешел из Азии в Европу по канату через Босфор

Фото: соцсети Яана Руза

Эстонский акробат Яан Руз перешел из Азии в Европу по канату. Об этом сообщает Hürriyet.

Спортсмен преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Руз стал первым человеком, которому удалось совершить подобное достижение. Журналисты издания назвали событие историческим.

Руз — трехкратный чемпион мира и обладатель множества мировых рекордов по слэклайну (области эквилибристики, где спортсмены ходят по специальной стропе, натянутой между станциями — прим. «Ленты.ру»).

В 2013 году американский канатоходец Ник Валленда перешел Гранд-Каньон без страховки. Валленда прошел расстояние в 427 метров по стальному тросу толщиной в пять сантиметров примерно за 23 минуты. Он стал первым человеком в истории, который перешел Гранд-Каньон по канату.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Рядом с Трампом вновь прозвучали выстрелы. Агенты Секретной службы предотвратили второе покушение на экс-президента США

      Задержание врио командира бойцов Эрнеста и Гудвина опровергли

      Умерла самая старая кошка в мире

      Раскрыто состояние Трампа после стрельбы

      В Белом доме отреагировали на сообщения о стрельбе в гольф-клубе Трампа

      Симоньян оценила санкции США против RT

      В Словакии прошла встреча поклонников русского языка и культуры

      Врач объяснил феномен вздрагиваний во сне

      Врач предупредил о последствиях привычки поздно ложиться спать

      Акробат перешел из Азии в Европу по канату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше