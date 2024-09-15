Австралийский журналист Джони Х: ВСУ бьют по детсадам и площадкам в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают детские сады и площадки в Белгороде оружием, которое поставляют им страны Запада. Об этом заявил австралийский журналист, автор Telegram-канала «CafeRevolution» Джони Х, его слова приводит РИА Новости.

За 15 месяцев в зоне СВО австралийский журналист побывал в новых регионах России, долгое время жил в Донецке и неоднократно был в Белгороде. По словам, его восхищает мужество русских людей, которые продолжают жить полной жизнью несмотря на обстрелы.

«Мы находимся в центре детской площадки. Вчера я был здесь во время ракетного обстрела. Нам пришлось укрыться в убежище. Это гражданский город. В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. Я ничего не могу с этим поделать. Мы поставляем, а страдают мирные жители», — заявил он.

13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в Шебекинском районе. Под обстрел попали села Терезовка и Муром, а также поселок Маслова Пристань.

В селе Терезовка в результате обстрела на территории частного домовладения повреждены фасад и остекление дома, а также хозпостройка. Село Муром атаковали два беспилотных летательных аппарата. Местные жители временно остались без связи. В поселке Маслова Пристань атаке дрона подвергся частный дом.

В Белгородской области решили создать добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты региона от ВСУ.