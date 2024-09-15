Блогер залез к медведю в берлогу, забрался на дерево и оказался в западне

Сербский блогер Янкович залез к медведю в берлогу и сумел спастись на дереве

Сербский блогер Стефан Янкович залез в берлогу к бурому медведю, а затем забрался на дерево, спасаясь от его сородичей. Видеозапись встречи с хищниками публикует Telegram-канал «RT на русском».

Мужчина решил осмотреть незнакомую лесную яму, которая, как вскоре выяснилось, оказалась медвежьей берлогой. Вскоре туда вернулся хищник, с удивлением обнаруживший на своей территорией незваного гостя.

Животное не стало нападать на человека и даже позволило ему спокойно выбраться из своего жилища. Блогер решил спрятаться на дереве, но снова оказался в западне.

Внизу его поджидали уже два медведя, один из них, как видно на записи, попытался забраться к Янковичу. Что произошло дальше — неизвестно, однако разлетевшиеся по сети кадры позволяют предположить, что с мужчиной все хорошо.

Ранее сообщалось, что скромный медведь на Сахалине пришел к людям, забрал только одну рыбку и сбежал, попав на видео. Тем временем в Пермском крае запечатлели зажигательные танцы большого медведя. Он встал возле дерева на задние лапы и начал тереться спиной о ствол.