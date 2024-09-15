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07:31, 15 сентября 2024Экономика

Финляндия и Эстония оказались в сильной зависимости от России

Финляндия и Эстония оказались в сильной зависимости от поставок никеля из России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

По итогам первого полугодия 2024 года выяснилось, что Финляндия им Эстония в большей степени зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что доля импорта на них приходится по 88,4 (335,7 миллиона долларов) и 44,1 процента (1,5 миллиона долларов) соответственно.

В перечне стран, импортирующих российский никель, также значатся Чехия (7,7 процента), Германия (7,4 процента), Болгария (5,7 процента), а также Словения, Польша, Нидерланды, Латвия и Испания с более низкими процентами.

Ранее стало известно, что в июне 2024 года Индия довела импорт российских черных металлов (железо и сталь) до 45,6 миллиона долларов.

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      Юлия Мискевич
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