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21:35, 15 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о признаках умышленных поджогов

Глава ЛНР Пасечник сообщил о признаках умышленных поджогов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Умышленные поджоги могли привести к массовым пожарам в Луганской народной республике (ЛНР), заявил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Как уточнил политик, он поставил силовикам четкие задачи. «По их данным, есть признаки умышленных поджогов. Поэтому поручил предметно разобраться, установить источники возгорания в каждом случае», — сообщил он.

Пасечник добавил, что наиболее сложная обстановка складывается в Антрацитовском муниципальном округе. Там ландшафтные пожары не затихают с начала сентября. Возгорания также не прекращаются в ровеньковском направлении.

Ранее стало известно, что в поселках Степной и Лесной ЛНР возник масштабный пожар. Огонь перекинулся на территорию цеха алюминиевого завода.

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      Марина Совина
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