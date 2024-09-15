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06:31, 15 сентября 2024Наука и техника

НАСА запустит аппарат для поиска льда на Луне

НАСА в январе запустит аппарат Lunar Trailblazer для поиска льда на Луне

Фото: Lockheed Martin / Globallookpress.com

НАСА в период с 1 по 5 января 2025 года планирует запустить окололунный орбитальный аппарат Lunar Trailblazer, предназначенный для поиска льда на естественном спутнике Земли. Об этом пишет издание SpaceNews.

Орбитальный аппарат Lunar Trailblazer станет попутной нагрузкой миссии IM-2, включающей посадочный модуль Nova-C разработки компании Intuitive Machines.

В настоящее время проводятся финальные испытания программного обеспечения и эксплуатационной готовности Lunar Trailblazer. После завершения соответствующих работ аппарат будет отправлен на космодром во Флориду для дальнейших предпусковых работ. Одна из задач орбитального аппарата — изучение того, как со временем меняется концентрация воды в лунном грунте.

23 февраля модуль Nova-C миссии IM-1 совершил мягкую посадку на поверхность Луны. За два часа перед мягкой посадкой на поверхность Луны у модуля Nova-C не работал дальномер, в результате чего космический аппарат совершил прилунение без данных бортовой альтиметрии. Посадочный аппарат прекратил свою работу 1 марта.

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      Иван Потапов
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